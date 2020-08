„Perfekt für die nächsten Schritte“: Bellingham begründet BVB-Wechsel

BVB-Neuzugang Jude Bellingham hat sich am Rande des Trainingslagers über seinen Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert. „Ich glaube, die Art und Weise, wie sich junge Spieler in Dortmund auf höchstem Niveau entwickeln können, ist perfekt für die nächsten Schritte in meiner persönlichen Entwicklung“, begründet der Mittelfeldspieler laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ den Schritt zur Borussia.

Zwischen dem Saisonende der zweiten englischen Liga und dem Trainingsstart in Deutschland blieb Bellingham nur eine kleine Verschnaufpause. Der 17-Jährige erläutert: „Der Klub und ich waren uns einig, dass ich von Beginn an dabei sein sollte. Um ehrlich zu sein, war das auch mein klarer Wunsch. Ich wollte direkt loslegen, die Jungs kennenlernen, zeigen, was ich kann. Ich war mental schon ein bisschen müde nach einer harten Saison in der Championship, aber ich habe mich bereit gefühlt, um vom ersten Tag der Vorbereitung mit dabei zu sein.“

Bei seinem ersten Testspiel-Einsatz gegen den SCR Altach (6:0) hinterließ Bellingham gleich einen starken Eindruck. Die richtigen Gradmesser lassen aber noch auf sich warten. Über die Unterschiede zwischen Ex-Klub Birmingham City und Neu-Arbeitgeber BVB meint der junge Engländer: „In Sachen Fußball ist die Intensität beim BVB deutlich höher. Viele Spieler hier zählen zu den besten Fußballern der Bundesliga, manche vielleicht sogar zu den besten der Welt. Das Niveau hier ist auf allen Ebenen sehr hoch und ich freue mich wirklich sehr darauf, mich hier selbst auszutesten und viel zu lernen.“