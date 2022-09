Richarlison über Everton: „Mangel an Ehrgeiz“

Richarlison nennt die Beweggründe für seinen Abschied vom FC Everton. Im Interview mit ‚FourFourTwo‘ blickt der Brasilianer zurück: „Ich war glücklich bei Everton und ich bin dankbar für alles, was ich dort gelernt habe. Es ist ein großer Klub mit viel Geschichte.“ Doch am Ende fehlte dem Stürmer eine langfristige Chance Titel zu gewinnen: „Vielleicht leiden sie heutzutage jedoch unter einem Mangel an Ehrgeiz. Weißt du, dieser Eifer, Spiele und Trophäen zu gewinnen.“

Aus diesem Grund suchte sich der 25-Jährige eine neue Herausforderung und wechselte für ein kolportiertes Gesamtpaket von 70 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Laut Richarlison sei es ein gutes Geschäft für alle Seiten gewesen: „Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war, um weiterzumachen, und der Verein musste auch etwas Geld verdienen. Es war ein gutes Geschäft für alle Beteiligten. Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung bei den Spurs.“