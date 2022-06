Schalke leiht Schwolow aus

Alexander Schwolow hütet ab der kommenden Saison das Tor von Schalke 04. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, kommt der 30-Jährige auf Leihbasis von Hertha BSC nach Gelsenkirchen.

„Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt“, sagt Rouven Schröder, „wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen.“

Schwolow verzichtet auf Gehalt

Besonders lobend hebt der Sportdirektor hervor: „Alex verzichtet für seinen Wechsel zu Schalke auf viel Geld. Er hat uns in den Gesprächen glaubhaft vermittelt, dass für ihn die sportliche Perspektive absolute Priorität besitzt.“

Schwolow selbst sagt: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat und ich bereits zum Trainingsstart auf Schalke sein werde. Ich weiß, welche Aufgabe uns als Mannschaft bevorsteht. Es wird eine herausfordernde Zeit – der ich mich gemeinsam mit dem Team gerne stellen werde.“

Schon vor zwei Jahren stand S04 kurz vor der Verpflichtung von Schwolow, ehe der Schlussmann damals vom SC Freiburg nach Berlin wechselte. Der gebürtige Wiesbadener kommt mit einer Menge Erfahrung in die Veltins Arena. Schon 174 Mal lief Schwolow in der Bundesliga auf.