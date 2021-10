Verbleib, Verkauf, Klausel – wie geht es weiter mit RB-Talent Krauß?

Sein heftiger Zusammenprall mit einem Gegenspieler im DFB-Pokal-Spiel gegen den Hamburger SV (2:4 n. E.) sorgte dafür, dass Tom Krauß ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Mittlerweile gibt es Entwarnung und der 20-Jährige kann sich wieder voll auf den 1. FC Nürnberg konzentrieren. Die Club-Fans wird es freuen.

Denn beim Zweitligisten gehört der Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern. Bereits in der vergangenen Saison war er wichtiger Teil der Mannschaft von Trainer Robert Klauß, in der aktuellen Spielzeit stand er sogar in bisher jeder Partie auf dem Platz. Das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Es ist unklar, wie es mit dem Leihspieler von RB Leipzig weitergeht, der eigentlich im Sommer zu den Sachsen zurückkehren muss.

Laut der ‚Bild‘ möchten die Nürnberger das Mittelfeld-Juwel gern halten, doch das wird ein schweres Unterfangen. Erst im September beschrieb die Boulevardzeitung die Wahrscheinlichkeit einer Festverpflichtung als „nahezu ausgeschlossen“. Doch seitdem sind die Nürnberger gut in die Saison gestartet, stehen nach elf Spieltagen auf Platz vier. Ein Aufstieg in die Bundesliga wäre im Poker um Krauß sicherlich ein Ass im Ärmel der Franken.

Neben dem Club sind der ‚Bild‘ zufolge auch „zwei Traditionsklubs aus dem Westen“ an Krauß interessiert. Um wen es sich dabei handelt oder in welcher Liga die Vereine aktiv sind, bleibt offen.

Verkauf mit Klausel?

Die Tageszeitung bringt zudem ein interessantes Transfermodell ins Spiel. Da Krauß wohl noch nicht die Klasse hat, sich im dicht besetzten RB-Mittelfeld durchzusetzen, könnte er im Sommer verkauft werden – mit Rückkaufklausel. Somit behielten die Leipziger Zugriff auf ihr Talent und könnten Krauß zurückholen, wenn er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gemacht hat.

Aktuell ist das aber nur Spekulation. Ein Gespräch unter den RB-Verantwortlichen über die Zukunft von Krauß soll in den nächsten Wochen stattfinden.