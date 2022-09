Ajax leiht Ocampos

Nach drei Jahren beim FC Sevilla, die Lucas Ocampos 2020 mit dem Europa League-Titel krönte, zieht der Argentinier weiter. In dieser Spielzeit geht der Flügelstürmer für Ajax Amsterdam auf Torejagd.

Wie der niederländische Rekordmeister offiziell bestätigt, wird Ocampos für eine Saison vom FC Sevilla ausgeliehen. Zudem konnte sich Ajax eine Kaufoption sichern. In Andalusien steht der 28-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

2012 hatte die AS Monaco Ocampos von River Plate nach Europa geholt. Zweieinhalb Jahre später ging es weiter zu Olympique Marseille. Nach zwei Leihen in Italien fand der Angreifer schließlich sein Glück in Spanien.