Atletí-Präsident über Griezmann-Rückkehr

Enrique Cerezo will eine Rückkehr von Antoine Griezmann (29, FC Barcelona) zu Atlético Madrid nicht komplett ausschließen. „Das Leben nimmt viele Wendungen. Es gibt einige, die gegangen und danach zurückgekehrt sind“, so die kryptischen Worte des Atletí-Präsidenten in der Radio-Sendung ‚El Larguero‘. Einen Transfer von Lionel Messi (33) könne er dagegen wenig überraschend komplett ausschließen.

Ein anderer Spieler, der die Rojiblancos verlassen hat, ist Álvaro Morata (28). Über den an Juventus Turin verliehenen spanischen Nationalstürmer sagt Cerezo: „Er hat sich für diesen Weg entschieden. Er ist für zwei Jahre ausgeliehen, Juventus hat eine Kaufoption und sie bekommen ihn, wenn sie bezahlen.“