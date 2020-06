Erneute BVB-Gerüchte um Fernandes

Borussia Dortmunds Interesse an Joelson Fernandes (17) von Sporting Lissabon ist offenbar konstant. Nach dem ‚Record‘ berichtet nun mit der ‚A Bola‘ auch Portugals zweite große Sportzeitung, dass der BVB am Offensivspieler dran ist. Demnach könnte Schwarz-Gelb versuchen, sich per Tauschgeschäft Fernandes‘ Dienste zu sichern – auch, wenn solche Deals nicht im Interesse von Sporting seien.

Der Youngster stieg im Sommer 2019 in Sportings Reserveteam auf, obwohl er noch für die B-Jugend spielberechtigt wäre. In 28 Partien gelangen Fernandes fünf Tore und zwei Assists. Auch RB Leipzig und der FC Barcelona sollen bereits auf den in Guinea-Bissau geborenen Linksaußen aufmerksam geworden sein. Fernandes‘ Vertrag läuft noch bis 2022 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 45 Millionen Euro. Sporting würde diese Summe dem Vernehmen nach gerne auf 100 Millionen erhöhen.