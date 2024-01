Hoffenheim: Beier trifft Transfer-Entscheidung

Maximilian Beier steht für einen Transfer in der laufenden Winter-Transferperiode allem Anschein nach nicht zur Verfügung. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 21-jährige Mittelstürmer (sechs Saisontore, vier Vorlagen) den Entschluss gefasst, die Saison 2023/24 auf jeden Fall bei der TSG Hoffenheim zu beenden.

Ohnehin zielten die jüngsten Wechselgerüchte eher auf einen möglichen Transfer im Sommer ab. Ausgeschlossen ist es freilich nicht, dass Angebote schon im Januar eintrudeln. Doch das können sich interessierte Vereine wie der FC Liverpool und Bayer Leverkusen wohl schenken. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Beier noch nicht zu haben.

Was nach Saisonende geschieht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dann greift erneut eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Der deutsche U21-Nationalspieler soll auf eine Teilnahme an der Heim-EM schielen. Sollte er dabei sein und auf sich aufmerksam machen können, dürfte das das Interesse weiter anheizen.