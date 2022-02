Tottenham: Neuer Keeper aus Spanien?

Der englische Erstligist Tottenham Hotspur hat offenbar ein Auge auf Unai Simón geworfen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge haben die Spurs den Keeper von Athletic Bilbao als langfristigen Erben von Hugo Lloris im Auge. Der Franzose hat seinen Vertrag erst vor einem Monat bis 2024 verlängert. Tottenham will den Nachfolger des 35-Jährigen aber wohl spätestens 2023 an Bord holen.

Ob Simón dann zu haben sein wird, ist ungewiss. Der spanische Nationalkeeper steht noch bis 2025 beim Athletic Club im Wort. Zudem schwor das Eigengewächs seinem Arbeitgeber unlängst die Treue. Der 24-Jährige sagte: *„So lange Athletic mich hier haben will, werde ich bleiben. Was ich im Leben habe, verdanke ich Athletic und ich möchte das zurückzahlen so gut ich kann. Und dafür verteidige ich das Tor im San Mames in jedem Spiel.“