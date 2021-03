Barça will Mingueza-Option ziehen

Der FC Barcelona wird demnächst wohl einen Haken hinter die Zukunft von Eigengewächs Óscar Mingueza setzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, wollen die Katalanen in Kürze die vereinsseitige Klausel zur Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags des 21-Jährigen um zwei Jahre ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Betis Sevilla, Sampdoria Genua und Brighton & Hove Albion haben sich dem Bericht zufolge bereits Interessenten für einen ablösefreien Transfer im Sommer in Stellung gebracht. Ein Szenario, das Barça verhindern will. Unter Trainer Ronald Koeman kommt Mingueza in seiner ersten richtigen Saison bei den Profis auf 29 Pflichtspieleinsätze (ein Treffer). Bereits seit seinem siebten Lebensjahr spielt der Innenverteidiger für die Blaugrana.