Verlängerung oder Abschied: Neuhaus äußert sich vielsagend

Viele Leistungsträger haben Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verlassen. Bei Mittelfeldmann Florian Neuhaus könnten die Dinge hingegen anders laufen. Mit neuen Aussagen nährt der 26-jährige Nationalspieler die Hoffnung auf einen Verbleib im Fohlenstall.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuhaus, in den jüngsten Testspielen mit der Kapitänsbinde am Arm, weiß die Wertschätzung der Verantwortlichen zu schätzen: „Für Gladbach die Binde am Arm zu tragen, ist eine große Ehre für mich“, äußert er sich gegenüber ‚Bild‘, „es sind ja einige wichtige Spieler gegangen, da ist klar, dass sich gerade vieles neu findet und sich eine neue Achse bilden wird.“

Lese-Tipp

Borussia: Kommt der Elvedi-Ersatz aus England?

Deutlich herauszulesen: Neuhaus befasst sich mit einer Zukunft im Borussia-Trikot. Vor allem aber gibt folgende Aussage Grund zum Optimismus: „Wir sind momentan in Gesprächen, und die machen wirklich Spaß.“ So äußert sich wohl keiner, der bei seinem Verein vor dem Absprung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kein Zeitlimit“

Aus Borussia-Sicht wäre es gleichwohl ratsam, eine Einigung vor dem Ende der Transferperiode herbeizuführen. Bleibt selbige nämlich aus, befindet sich Neuhaus im letzten Vertragsjahr und kann dann maximal noch eine kleine Ablöse im Winter in die Vereinskasse spülen. Erst kürzlich forderte Sportdirektor Roland Virkus unter anderem von Neuhaus ein Bekenntnis zum Klub.

Davon lässt sich der etatmäßige Achter aber nicht aus der Ruhe bringen. Für ihn selbst gibt es „kein Zeitlimit“. Die entscheidenden Fragen: „Was stellt sich Borussia sportlich in der Zukunft vor? Was will der Verein, was will ich?“ Und: „Natürlich geht es auch um mehr Verantwortung auf dem Platz.“