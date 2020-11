Trotz Formdelle: „Geben Rashica nicht unter Wert ab“

Am Deadline Day des abgelaufenen Transferfensters scheiterte ein Wechsel von Milot Rashica zu Bayer Leverkusen in letzter Minute. Werder Bremen gewährte dem 24-Jährigen in der Folge mehrere Tage Pause, um den geplatzten Transfer zu verdauen – in Tritt gekommen ist Rashica in der neuen Saison trotzdem noch nicht, wartet auf seine erste Torbeteiligung und zeigt wenig überzeugende Leistungen.

Ob Leverkusen im Winter einen neuen Anlauf beim Kosovaren starten wird, scheint daher nicht in Stein gemeißelt, Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald sagte zuletzt in der ‚Sport Bild‘: „Leverkusen, Milot und wir werden im Januar neu bewerten.“ Denkbar, dass man in Leverkusen Alternativen prüft oder zumindest auf einen Preisnachlass hofft.

„Wir geben ihn nicht unter Wert ab“

Die finanziell angeschlagenen Bremer wollen Rashica aber nicht zum Schnäppchenpreis ziehen lassen. „Weiterhin gilt: Wir geben ihn nicht unter Wert ab“, stellt Geschäftsführer Frank Baumann im ‚kicker‘ klar. Was im Winter passiert, werde „sich zeigen“. Dass Rashica derzeit nur für Werder zum Einsatz kommt, um nicht weiter an Wert zu verlieren, will Baumann derweil nicht stehen lassen.

Der Werder-Manager betont: „Für uns ist das kein Thema. Und für Milot ist umso wichtiger, dass er sich auf das Hier und Jetzt konzentriert. Dieses Gefühl habe ich. Er war gegen Köln sehr engagiert, auch wenn noch nicht alles geklappt hat. Milot hat die Qualität, mit dieser Situation umzugehen.“ Auf ein baldiges Ansteigen der Formkurve hofft man in Bremen allerdings nicht nur aus sportlichen Gründen, auch das ist klar.