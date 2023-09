Trainerbeben bei Neapel?

Rudi Garcia steht bei der SSC Neapel offenbar zur Disposition. Laut ‚RMC‘ beschäftigt sich der italienische Meister bereits mit möglichen Nachfolgekandidaten für den 59-jährigen Trainer. In den vergangenen Stunden habe Napoli Kontakt zu Christophe Galtier geknüpft. Galtier ist seit seinem Aus bei Paris St. Germain Ende Juni ohne Job und möchte dem Radiosender zufolge zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch habe Garcia allerdings eine Schonfrist von vier Spielen, ehe er seinen Posten räumen muss. Dem Franzosen bleibt also noch etwas Zeit zu zeigen, dass er der richtige Coach für Neapel ist. Garcia holte mit dem Serie A-Klub in sechs Partien durchschnittlich 1,83 Punkte, belegt in der Liga mit seinem Team einen enttäuschenden siebten Tabellenplatz.