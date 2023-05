Hertha: Gottschalk hat unterschrieben

Mittelfeld-Talent Julius Gottschalk bleibt Hertha BSC aller Voraussicht nach erhalten. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ hat der 16-Jährige bei der Alten Dame einen Profivertrag unterzeichnet. An die Hauptstädter habe sich der Rechtsfuß langfristig gebunden.

Dem Fachportal zufolge lagen Gottschalk mehrere Anfragen weiterer Bundesligisten vor. Dementsprechend wäre eine Vertragsverlängerung ein starkes Zeichen für die Berliner. In der laufenden Saison war der Nachwuchsmann für die U17 und die U19 der Hertha in 21 Partien an 22 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, zwölf Vorlagen).

