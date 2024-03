DFB: Werners EM-Traum lebt

Timo Werner kann sich offenbar weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft im eigenen Land machen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ meldete sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Rahmen der jüngsten Kadernominierung auch beim Leihstürmer von Tottenham Hotspur. Die Botschaft: Werner ist nicht aus dem Rennen, die Tür ist weiter offen für den 28-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Komplett in der eigenen Hand habe Werner eine Teilnahme allerdings nicht mehr. Sollten die Konkurrenten im DFB-Angriff in den kommenden Wochen nicht mehr gravierend schwächeln, dürften sie die Nase vorne haben, weil sie zuletzt regelmäßig dabei waren. Bei den Spurs zeigt der 57-fache Nationalspieler aktuell wieder ordentliche Leistungen, steuerte bislang jeweils zwei Tore und Assists in acht Premier League-Einsätzen bei.