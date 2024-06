Dank Flick: Große Chance für Barça-Profi Darvich

Die Ankunft von Hansi Flick als neuer Trainer des FC Barcelona könnte für zahlreiche junge Spieler im Verein ein positives Zeichen sein. Laut ‚Mundo Deportivo‘ sollen in der Sommer-Vorbereitung für die kommende Saison einige Talente die Möglichkeit erhalten, bei den Profis zu trainieren und sich dem neuen Coach zu präsentieren.

Dazu zählt auch Noah Darvich, der 2023 für 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Katalonien wechselte. Seither kommt der hochveranlagte Mittelfeldspieler bei Barça Atlètic – dem B-Team – sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz. Eine Chance in der ersten Mannschaft war dem 17-Jährigen bislang noch nicht vergönnt. Das soll sich in den kommenden Wochen aber ändern.

Vorbereitung als Gradmesser

Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Flick längst entschieden hat, Darvich vorerst hochzuziehen. Der ehemalige Bundestrainer kenne den Youngster noch aus seiner Zeit beim DFB und soll ein Fan des Linksfußes sein. Zuletzt gab es auch Berichte über eine mögliche Leihe, um Darvichs Entwicklung voranzutreiben. Zeigt sich Darvich bei Flick aber in Bestform, dürfte der unmittelbare Durchbruch ins Profiteam nicht weit entfernt sein.

Neben Darvich erhalten auch andere Jungprofis diese Chance. Julián Araujo (22/UD Las Palmas), Pablo Torre (21/FC Girona), Ansu Fati (21/Brighton & Hove Albion) und Álex Valle (20/UD Levante) kehren allesamt von Leihen zurück und sollen sich Flick zeigen dürfen. Mit Marc Casadó (20) und Marc Guiu (18) kommen neben Darvich zwei weitere Profis aus der zweiten Mannschaft für eine Beförderung infrage.

Roque & Romeu vor zweiter Chance

Außerdem stehen Vitor Roque (19) und Oriol Romeu (32) auf dem Prüfstand. Roque galt ein halbes Jahr nach seiner Ankunft schon als Wechselkandidat, soll nun unter Flick aber eine neue Chance erhalten. Ähnlich sieht es bei Routinier Romeu aus. Der defensive Mittelfeldspieler war quasi schon aussortiert. Abschreiben will Flick den Spanier laut ‚Mundo Deportivo‘ aber noch nicht.