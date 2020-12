S04: Reschke forderte Verkauf von Bentaleb & Harit

Schalkes ehemaliger Technischer Direktors Michael Reschke bewies offenbar in mehreren Punkten den richtigen Riecher. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ forderte der 63-Jährige in einem Schreiben am Ende der zurückliegenden Transferperiode die sofortige Entlassung des damaligen Trainers David Wagner.

Während dies Ende September dann auch eintraf, wurde eine andere Forderung des Kaderplaners nicht erfüllt: Der Verkauf der inzwischen suspendierten Mittelfeld-Akteure Nabil Bentaleb (26) und Amine Harit (23). Beide stehen noch immer in Gelsenkirchen unter Vertrag, wurden zuletzt von Sportvorstand Jochen Schneider als Störenfriede ausgemacht und zu Einzeltraining verdonnert.