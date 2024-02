Nach geplatztem Deal: Brentford bleibt an Nusa dran

Der FC Brentford verfolgt weiterhin die Absicht, Offensivspieler Antonio Nusa vom FC Brügge zu verpflichten. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Londoner die Hoffnung auf einen Deal mit dem 18-Jährigen noch nicht aufgegeben und wollen im Sommer erneut über den Transfer reden. Brügge und Brentford hatten sich im Januar auf einen 30-Millionen-Deal geeinigt, ehe der Deal aufgrund von Komplikationen beim Medizincheck auf den letzten Metern scheiterte.

Aus Sicht von Brentford wäre der verspätete Transfer kein großes Problem, wollten die Engländer Nusa ohnehin für die Dauer der Rückrunde noch in Belgien parken. Bei Brügge agiert der Rechtsfuß meist auf dem linken offensiven Flügel und kommt auf sieben Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. Am vierfachen norwegischen Nationalspieler waren auch Newcastle United und Tottenham Hotspur interessiert. Die Bees können sich also nicht auf der ursprünglichen Einigung mit Brügge ausruhen.