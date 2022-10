Bayer: Wirtz vor Rückkehr

Bayer Leverkusen kann in Kürze wieder auf Florian Wirtz zurückgreifen. „Es wird nicht mehr lange dauern“, kündigt der Edeltechniker laut dem ‚kicker‘ mit Blick auf seine Rückkehr ins Mannschaftstraining an. Im Idealfall könne der 19-Jährige schon in der kommenden Woche zumindest wieder Passübungen absolvieren.

Mit einem Kreuzbandriss fällt Wirtz seit März aus. Ob der Offensivmann noch auf den WM-Zug aufspringen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt die Tür geöffnet.