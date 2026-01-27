Wolfsburg hat Ex-Bremer im Blick

Bei der Suche nach defensiver Verstärkung wandert der Blick des VfL Wolfsburg offenbar in die Ligue 1. Aus einem Bericht von ‚sport.de‘ geht hervor, dass sich die Niedersachsen mit dem ehemaligen Werder-Profi Ulisses Garcia beschäftigen. Dieser ist seit Januar 2024 für Olympique Marseille aktiv, kommt jedoch in dieser Saison für den Ligue 1-Klub kaum zum Einsatz. Der Vertrag des 30-jährigen Linksverteidigers ist noch bis 2028 befristet.

Neben den Wölfen werben laut dem Sportportal auch Panathinaikos und ein italienischer Verein um den elfmaligen Schweizer Nationalspieler. Laut italienischen Medienberichten handelt es sich dabei um Hellas Verona. Marseille wäre Angeboten gegenüber nicht abgeneigt, würde aber am liebsten verkaufen und nicht verleihen.