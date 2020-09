Areola nach London?

Alphonse Areola könnte Paris St. Germain erneut per Leihe verlassen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, will der FC Fulham den Schlussmann für eine Spielzeit ausleihen. In Paris steht der 27-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag, ist nach der dauerhaften Verpflichtung von Sergio Rico (27) aber nur noch Nummer drei.

Areola lief in der vergangenen Saison leihweise für Real Madrid auf, kam dort auf insgesamt 13 Pflichtspieleinsätze. Im Craven Cottage könnte sich der gebürtige Pariser mit dem Slowaken Marek Rodak (23) um den Stammplatz duellieren.