Juve öffnet McKennie die Tür

Weston McKennie darf Juventus Turin im Januar bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der 24-jährige Mittelfeldspieler nicht mehr Teil der langfristigen Planungen beim italienischen Rekordmeister.

Unter dem in der Kritik stehenden Trainer Massimiliano Allegri kommt McKennie regelmäßig von Beginn an zum Einsatz, kann aber selten überzeugen. Vertraglich ist der US-Amerikaner noch bis 2025 an die Alte Dame gebunden. In der vergangenen Woche machten Gerüchte um eine mögliche Bundesliga-Rückkehr die Runde.