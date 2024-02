Nach vier Monaten: Reitz verlängert erneut bei Gladbach

Rocco Reitz (21) hat seinen bis 2026 datierten Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Erst Ende September hatte der zentrale Mittelfeldspieler ein neues Arbeitspapier am Niederrhein unterschrieben. Mit der erneuten Verlängerung geht dem Vernehmen nach eine Gehaltserhöhung auf zwei Millionen Euro jährlich einher. Reitz ist bei Gladbach gesetzt, kommt in dieser Saison auf 21 Pflichtspiel-Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Rocco Reitz steht sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben“, so Roland Virkus, „es erfüllt uns mit Freude und Stolz gleichermaßen, diesen Worten auch Taten wie diese Vertragsverlängerung folgen lassen zu können. Die Entwicklung von Rocco, speziell in den vergangenen Monaten, ist sensationell und vorbildhaft, und dass er seine Zukunft so langfristig bei Borussia sieht, ist ein tolles Signal für den gesamten Klub.“