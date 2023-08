Nach 81-Millionen-Angebot: Paquetá sagt ManCity zu

Josko Gvardiol (21) und Mateo Kovacic (29) – länger ist die Liste der Neueinkäufe bei Manchester City diesen Sommer noch nicht. Nach dem historischen Triple-Gewinn gibt es wenig am Kader der Skyblues zu verbessern. Zudem ist auch die Liste der namhaften Abgänge mit Riyad Mahrez (32) und Ilkay Gündogan (32) bisher recht überschaubar. Doch eine Personalie könnte noch einmal Bewegung in den City-Kader bringen.

Wie ‚tuttomercatoweb.com‘ und ‚Globo Esporte‘ übereinstimmend berichten, bemüht sich der Klub von Pep Guardiola intensiv um Lucas Paquetá. Von einem Angebot über umgerechnet 81 Millionen Euro ist die Rede. Der Brasilianer von West Ham United ist nach dem Abschied von Kapitän Declan Rice (24) einer der wichtigsten Akteure bei den Hammers. Der Mittelfeldspieler kann in der Zentrale als Achter, Zehner oder sogar Sechser agieren.

Guardiola ist schon länger Fan von Paquetá und war im vergangenen Jahr am 25-Jährigen interessiert. Damals lief Paquetá noch für Olympique Lyon auf. Im August vergangenen Jahres ging es dann inklusive Boni für 61 Millionen Euro zu West Ham. In 41 Pflichtspielen stand der Linksfuß auf dem Platz und war an zwölf Treffern direkt beteiligt.

Eine Zusage, zwei Probleme

Die Londoner haben dementsprechend eine hohe Schmerzgrenze beim Verkaufspreis. ‚Globo Esporte‘ zweifelt daran, dass die gebotenen 81 Millionen ausreichen, um West Ham zu überzeugen. Zudem wäre der Paquetá-Abgang ein sportlich großer Verlust.

Allerdings hat der Guardiola-Klub ein Faustpfand in den Verhandlungen. Denn nach FT-Informationen ist Paquetá mit einem Wechsel zu den Skyblues einverstanden und will dort den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Nun stehen die Citizens vor der Mammutaufgabe, West Ham ebenfalls zu überzeugen.