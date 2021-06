Florenz setzt Gattuso vor die Tür

Gennaro Gattuso ist seinen Job als Cheftrainer des AC Florenz nach nur 23 Tagen bereits wieder los. Wie die Viola mitteilt, wurde der ursprünglich bis 2023 laufende Vertrag des 43-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Dem Vernehmen nach haben unterschiedliche Vorstellungen in Transferfragen zur überraschenden Trennung geführt.

„Der ACF Fiorentina und Trainer Rino Gattuso haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, sich nicht an die bisherigen Vereinbarungen zu halten und somit nicht gemeinsam in die nächste Saison zu starten“, heißt es in der Mitteilung. Eine kurzfristige Nachfolger-Lösung existiert bisher nicht.