Barça: Der neue Plan mit Félix

Beim FC Barcelona macht man sich Gedanken darüber, wie man Leihspieler João Félix langfristig in den eigenen Reihen halten kann. Laut der ‚Sport‘ verfolgen die Blaugrana inzwischen den Plan, Félix ein weiteres Jahr von Atlético Madrid auszuleihen, dann aber eine Kaufoption mit den Rojiblancos auszuhandeln. Für die aktuellen Leihe fehlt eine solche Vereinbarung zwischen den La Liga-Rivalen. Im kommenden Sommer sei für Barcelona eine Festverpflichtung nicht zu stemmen. Die Gespräche über eine Verlängerung der Leihe haben derweil bereits begonnen.

Spielerberater Jorge Mendes, der die Verhandlungen führt, pflege sowohl zu Barça als auch zu Atlético hervorragende Beziehungen. Félix selbst will dem Bericht der ‚Sport‘ zufolge künftig weiterhin für Barcelona auf Torejagd gehen. Ein erneuter Wechsel in die Premier League komme für den 24-jährigen Portugiesen nach seiner enttäuschenden Zeit beim FC Chelsea nicht in Frage. Félix steht nach 20 Einsätzen für Barça bei sechs Treffern und drei Vorlagen. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2029 gültig.