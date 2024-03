„Härter als gedacht“: Cancelo blickt auf Bayern-Zeit zurück

Die Karriere von João Cancelo verlief in den vergangenen Jahren anders als erwartet. Zwischenzeitlich als bester Außenverteidiger der Welt gepriesen fiel der Portugiese bei Manchester City abrupt in Ungnade. Im Januar 2023 folgte deshalb eine Leihe zum FC Bayern, aktuell ist der 29-Jährige beim FC Barcelona aktiv – ebenfalls auf Leihbasis.

Dass es dazu kommen würde, enttäuscht ihn, wie er nun in einem Interview mit der portugiesischen ‚A Bola‘ zugibt: „Ich denke, dass Manchester City am Ende etwas undankbar mir gegenüber war, weil ich über all die Jahre so ein wichtiger Spieler für sie war. Ich habe meine Pflichten gegenüber dem Verein und den Fans nie vernachlässigt und immer alles gegeben.“

Cancelo habe nicht gedacht, dass es zu den beiden Leih-Transfers kommen würde, doch „ich lebe im Moment jetzt einfach mein Leben“, wie er versichert. Über sein Engagement beim FC Bayern sagt der Edeltechniker: „Bestimmte Dinge haben dazu geführt, dass ich letztes Jahr an Bayern München ausgeliehen wurde. Ich bereue nichts, auch wenn City die Champions League gewonnen hat.“

Blick auf die Bayern-Zeit

Der Portugiese erklärt: „Ich habe das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich zu einem Verein gegangen bin, der mich wirklich wollte, sogar bevor ich meinen Vertrag bei City verlängert habe (im Februar 2022, Anm. d. Red.). Es war ein Verein, der mir in den sechs Monaten, die ich dort war, viel gegeben hat. Ich hatte mit großartigen Spielern zu tun, und der Verein ist spektakulär.“

Dennoch lief es an der Säbener Straße für ihn anders als erwartet. Cancelo blickt zurück: „Es war härter als ich dachte. Ich dachte, die Bundesliga sei einfacher, als sie war, und dass die Bayern viel mehr dominierten, vor allem weil sie zehn Titel in Folge gewonnen hatten. Am Ende wurde es kompliziert, weil Dortmund sehr gut dastand, als ich kam, und sehr guten Fußball spielte.“

Wunsch nach Barça-Verbleib

Schlussendlich verabschiedete er sich aber doch mit dem Meistertitel in Richtung Barcelona. „Dann kam ich hierher, mein Gehalt wurde gesenkt, und das stört mich nicht im Geringsten. Es war das dritte Mal, dass ich nach Barcelona kommen wollte, und jetzt bin ich endlich hier“, so Cancelo, der nun gerne bei Barça bleiben möchte: „Ich möchte gerne dieses und auch nächstes Jahr in Spanien um Titel mitspielen.“

Der aktuelle Leihvertrag des Außenverteidigers läuft im Sommer aus. An Manchester City ist er noch bis 2027 gebunden. Eine Zukunft bei den Skyblues scheint er aber nicht zu haben. Für die Klubs gilt es nun, sich zu einigen.