Lewy geht von Wechsel aus | Madrid freut sich auf Tchouaméni

Inter-Comeback: Tuchel am Hebel bei Lukaku

Seit einigen wird über eine Rückkehr von Romelu Lukaku zu seinem Herzensverein Inter Mailand spekuliert. Die italienischen Gazetten befeuern einen potenziellen Transfer fast täglich mit neuen Details. „25 Millionen Euro für Lukaku-Leihe“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und bringt eine ungewohnt hohe Leihsumme ins Spiel. Inter kann sich eine Festverpflichtung jenseits der 100 Millionen Euro Marke nicht leisten – man muss also kreativ werden. Als Verhandlungspartner setzt sich wohl Chelsea-Trainer Thomas Tuchel an den Tisch, heißt es weiter. Der neue Blues-Eigentümer Todd Boehly hat dem Deutschen das Transfer-Zepter übergeben. Unter Tuchel hatte Lukaku bislang einen schweren Stand. Ein Abgang scheint also nicht an den Haaren herbeigezogen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ geht sogar einen Schritt weiter: Laut dem Fachblatt ist Chelsea „offen“ für Gespräche über einen Lukaku-Deal.

Lewandowski geht von Wechsel aus

Die zähste Transfer-Posse des Sommers ist schon vor dem offiziellen Start des Transfermarkts gefunden. Robert Lewandowski hält weiter vehement an seinem Abschiedswunsch fest. Ein aussagekräftiges Zitat des Bayern-Stürmers, der zum FC Barcelona wechseln will, ziert heute das Cover der spanischen ‚Sport‘. „Es wird zu einer Einigung kommen“, ist der Pole überzeugt und betont, dass er durch sein Statement „kein Öl ins Feuer gießen“ will. An der Säbener Straße ließ man bislang nicht locker, Sportvorstand Hasan Salihamidzic telefonierte kürzlich mit Lewandowski und machte erneut Bayerns Standpunkt klar: Der Vertrag läuft bis 2023, ein Verkauf ist kein Thema. Wann dieser erbitterte Transferstreit ein Ende nimmt, kann wohl keiner erahnen.

Tchouaméni im Anflug auf Madrid

Real Madrid musste zwar bei Kylian Mbappé in die Röhre blicken, scheint jedoch in Kürze den ersten Mega-Deal einzutüten. Aurélien Tchouaméni von der AS Monaco ist drauf und dran, nächste Saison für das weiße Ballett aufzulaufen. Der talentierte Franzose hat laut Medienberichten bereits den obligatorischen Medizincheck absolviert. Die spanische ‚Marca‘ geht von einem fixen Transfer aus und schreibt auf ihrem Titelblatt: „Tchouaméni – gesagt und getan“ . Die in Madrid ansässige ‚as‘ bläst ins gleiche Rohr und verkündet eine „vollständige Einigung“ zwischen allen Parteien. Es scheint nur noch die offizielle Bestätigung zu fehlen.