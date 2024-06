Hummels-Nachfolger: BVB blickt nach Frankreich

Ergänzungsspieler Antonios Papadopoulos (24) wird Borussia Dortmund definitiv verlassen, Berichten zufolge ist Mats Hummels’ (35) Abflug ebenso beschlossen und der einstige Hoffnungsträger Niklas Süle (28) hat mit Fitnessdefiziten zu kämpfen. Bleibt dem BVB also nur noch EM-Fahrer Nico Schlotterbeck (24) für die Innenverteidigung. Verstärkung wird händeringend gesucht.

Einen möglichen Neuzugang haben die Verantwortlichen in Frankreich erspäht. Nach Informationen des irischen ‚Independent‘ bekundet der Bundesligist Interesse an Abwehrhüne Jake O’Brien (1,97 Meter). Schwarz-Gelb würde den irischen Defensivspieler demzufolge gerne in diesem Sommer an Bord holen.

O’Brien war im vergangenen Jahr von der Insel zu Olympique Lyon gewechselt und schaffte in seiner ersten Saison den Durchbruch in der Ligue 1. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase erkämpfte sich der 23-Jährige nicht nur bei OL einen Stammplatz, sondern avancierte auch zum Nationalspieler. Sein Debüt feierte O’Brien erst am vergangenen Dienstag gegen Ungarn (2:1).

Konkurrenz aus Italien

Mit seinen Leistungen soll sich der Innenverteidiger jedoch nicht nur ins Visier der Borussia gespielt haben. Dem Vernehmen nach hat auch der AC Mailand die Fühler ausgestreckt. Angesichts seines noch bis 2027 datierten Vertrags bahnt sich ein Wettbieten um O’Brien an.