Pavard: Heiße Spur nach Liverpool

Die Liste von Vereinen, die Benjamin Pavard auf dem Zettel haben, ist lang. Der FC Liverpool, Real Madrid und Manchester United sollen zuletzt angefragt haben, auch der FC Barcelona, Inter Mailand und der AC Mailand sind interessiert. Wie Reporter Christian Falk berichtet, ist einer der Klubs mittlerweile ganz nah dran am Franzosen. Gemeint ist der FC Liverpool.

Die Reds seien ein „heißer Kandidat“ auf die Verpflichtung des 27-Jährigen. Nicht zuletzt deshalb, weil Pavard an der Anfield Road seine geliebte Rolle als Innenverteidiger winkt. Allerdings wäre er unter Jürgen Klopp in der nächsten Saison nur in der Europa League dabei.

Kasse soll klingeln

Bis 2024 steht Pavard noch beim FC Bayern unter Vertrag. Eine Verlängerung seines Engagements an der Säbener Straße lehnt der Weltmeister von 2018 ab.

Beim deutschen Rekordmeister würde man über einen Verkauf in diesem Sommer nachdenken, wenn ein lukratives Angebot eingeht. In München denkt man an 30 bis 40 Millionen Euro. Liverpool ist am Zug.