„Stehen 100 Prozent hinter ihm“: Kampl verteidigt Rose

Kevin Kampl will die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Rose fortsetzen. Im Interview mit der ‚Bild‘ gibt der 34-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig zu Protokoll: „Wir als Mannschaft stehen zu 100 Prozent hinter ihm. Hier gibt es keinen, der am Trainer zweifelt. Wir haben uns alle in die Phase gebracht und kommen da zusammen auch wieder raus. Klar brauchen wir Punkte. Und deshalb sind auch wir Spieler in der Pflicht und müssen Gas geben.“

Auch die Maßnahmen der Führungsetage unterstützt der Mittelfeldakteur: „Ich finde es gut, dass auch in so einer Phase nicht sofort gezweifelt wird, sie ihm stattdessen den Rücken stärken und lieber das Ganze sehen.“ Nach schwachen Auftritten Ende November stand Trainer Marco Rose stark in der Kritik. Aktuell belegen die Sachsen Platz fünf, können aber mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) wieder auf Rang vier springen.