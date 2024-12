Erstes Liverpool-Angebot: Doch van Dijk will mehr

Der FC Liverpool möchte Virgil van Dijk über den kommenden Sommer hinaus an den Verein binden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Reds dem 33-Jährigen ein erstes Angebot zu einer Vertragsverlängerung vorgelegt. Van Dijks Erwartungen konnte diese Offerte jedoch noch nicht erfüllen. Der aktuelle Vertrag des Niederländers läuft zum Saisonende aus, im Gegensatz zu seinen Teamkollegen Trent Alexander-Arnold (26) und Mohamed Salah (32) kursieren um van Dijk noch keine konkreten Wechselgerüchte.

Der Rechtsfuß kam im Januar 2018 für knapp 85 Millionen Euro vom FC Southampton an die Anfield Road und stieg dort zu einem der besten Abwehrspieler der Welt auf. In Liverpool ist van Dijk unumstrittener Abwehrchef und hatte maßgeblichen Anteil an den großen Titeln der vergangenen Jahre. Auch in dieser Saison stand van Dijk bislang in jedem Spiel in der Startelf.