Sechs Tore in sechs Spielen: Werder beobachtet Stürmer

Der SV Werder Bremen hat einen interessanten Mittelstürmer ins Auge gefasst. Laut dem Fernsehsender ‚TV2‘ beobachten die Grün-Weißen Akor Adams vom norwegischen Erstligisten Lilleström SK. Bremer Scouts seien beim Spiel gegen Odds BK (1:0) vor Ort gewesen, um die Fähigkeiten des Angreifers zu studieren.

Adams macht mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison stehen in sechs Spielen sechs Tore auf dem Konto des 23-jährigen Nigerianers, darunter auch der Siegtreffer am vergangenen Freitag. Ob die Bilanz für ein Engagement in der Bundesliga reicht, bleibt abzuwarten – allzu konkret soll das Interesse des SV Werder aktuell nicht sein.

