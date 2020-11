Ramos-Poker: Mischt Beckham mit?

Sergio Ramos weckt Interesse in der nordamerikanischen Major League Soccer. Die ‚as‘ berichtet, dass David Beckham, Besitzer und Präsident von Inter Miami, von einer Verpflichtung des 34-jährigen Innenverteidigers träumt. Ramos selbst kann sich einen Wechsel in die USA grundsätzlich vorstellen, heißt es, seine kurzfristige Zukunft sehe er aber noch in Europa.

Dort bemüht sich Real Madrid nun schon seit einiger Zeit um eine Verlängerung des auslaufenden Ramos-Vertrags. Eine Einigung mit dem Mannschaftskapitän scheiterte bislang an den unterschiedlichen Vorstellungen von der Vertragslaufzeit.