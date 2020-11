Vertragsverlängerung: Real geht auf Ramos zu

Im Vertragspoker zwischen Real Madrid und Sergio Ramos nähern sich beide Seiten offenbar an. Wie der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, bieten die Königlichen dem 34-Jährigen einen Zweijahresvertrag an. Damit brechen die Merengues mit einer internen Regel: Normalerweise erhalten Spieler, die über 30 Jahre alt sind, lediglich Einjahresverträge in der spanischen Hauptstadt.

Dem Bericht zufolge soll Ramos für die längerfristige Ausdehnung des Vertrags jedoch auf eine Gehaltserhöhung verzichten. Allerdings ist Eile geboten: Sollten die Blancos Ramos' Kontrakt bis zum Wintertransferfenster nicht verlängern, könnte der 175-fache Nationalspieler einen Vorvertrag mit einem anderen Verein unterzeichnen und im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.