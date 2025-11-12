Menü Suche
Neuer Klub für James in Sicht

von Daniel del Federico - Quelle: Caracol Radio
James Rodriguez am Ball für Kolumbien @Maxppp

James Rodríguez steht erneut vor einem Wechsel. Laut dem kolumbianischen Sender ‚Caracol Radio‘ wird der zum Jahresende auslaufende Vertrag des Spielmachers beim mexikanischen Erstligisten Club León FC nicht verlängert. Der MLS-Klub Orlando City soll an der ablösefreien Verpflichtung des 34-Jährigen interessiert sein.

Rodríguez sammelte in Mexiko in 34 Pflichtspielen 14 Scorerpunkte (fünf Tore, neun Vorlagen). Für den ehemaligen Bayern-Star wäre das damit der siebte Wechsel seit seinem Abschied von Real Madrid im Sommer 2020. Die Teilnahme an der WM 2026 mit Kolumbien hat James fest im Blick.

Liga MX
Major League Soccer
León
Orlando
James Rodríguez

