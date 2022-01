Newcastle-Angebot für Trippier

Newcastle United macht im Werben um Kieran Trippier offenbar ernst und hat Atlético Madrid ein erstes Angebot für den Rechtsverteidiger unterbreitet. Nachdem am gestrigen Samstag bereits erste Gerüchte dahingehend aufkamen, berichtet ‚Sportitalia‘-Journalist Rudy Galetti nun, dass sich das erste Angebot der Engländer auf 20 Millionen Euro belaufe. Laut ‚Sky Sports‘ sagte Trippiers Trainer Diego Simeone, auf die Verhandlungen angesprochen: „Trippier muss jetzt entscheiden, ob er gehen will oder nicht. Wir werden uns, seiner Entscheidung entsprechend, verhalten.“

Trippier ist auch in seiner dritten Spielzeit in der spanischen Hauptstadt Stammspieler. Der 31-Jährige kommt in dieser Saison bisher auf 17 Einsätze für die Rojiblancos. Momentan geht Atlético allerdings die defensive Stabilität der Meisterschaftssaison ab und die Mannschaft ist aktuell auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht, der Rückstand auf den ewigen Rivalen Real beträgt schon 17 Punkte.