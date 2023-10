Europas bester Torjäger: Auch Dortmund & Frankfurt schauen hin

Santiago Gimenez macht in der neuen Saison da weiter, wo er in der vergangenen aufgehört hat: Der Mittelstürmer trifft im Trikot von Feyenoord Rotterdam fast nach Belieben. In nur einem Ligaspiel blieb Gimenez torlos, blickt nach sieben Eredivisie-Partien auf zehn Treffer zurück. Nur Stuttgarts Serhou Guirassay traf in Europas Top-Ligen genauso oft.

Zuletzt machten Gerüchte, Gimenez stehe auch bei Borussia Dortmund auf dem Zettel. BVB-Scouts beobachteten den 1,82 Meter großen Angreifer vor einer Woche angeblich beim Spiel gegen Ajax Amsterdam. Sky bringt den Torjäger nun auch bei Eintracht Frankfurt ins Spiel. Klar ist: Günstig wäre der Linksfuß nicht zu haben. Erst Anfang August hat Gimenez seinen beim amtierenden niederländischen Meister bis 2027 verlängert, nun stehen bis zu 35 Millionen Euro Ablöse im Raum.

In der vergangenen Saison hatte der Mexikaner in 50 Pflichtspielen für Feyenoord 28 Tore geschossen, im Juli mit seinem Land den Gold Cup gewonnen. Und: Interesse an Gimenez signalisierten in den zurückliegenden Monate mehrere europäische Vereine, darunter Manchester United, Tottenham Hotspur und der AC Mailand.

Die besten Torjäger Europas

Spieler Tore 1. Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 10 in 6 Spielen (524 Minuten) 2. Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) 10 in 7 Spielen (554 Minuten) 3. Lautaro Martínez (Inter Mailand) 9 in 7 Spielen (546 Minuten) 4. Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) 9 in 7 Spielen (605 Minuten) 5. Harry Kane (FC Bayern) 8 in 6 Spielen (529 Minuten) 6. Erling Haaland (Manchester City) 8 in 7 Spielen (620 Minuten) 7. Mateo Cassierra (Zenit St. Petersburg) 8 in 9 Spielen (719 Minuten) 8. Kylian Mbappé (Paris St. Germain) 7 in 6 Spielen (431 Minuten) 9. Lukas Haraslin (Sparta Prag) 7 in 8 Spielen (442 Minuten) 10. Jonas Wind (VfL Wolfsburg) 7 in 6 Spielen (518 Minuten)

Unter den besten zehn Torjägern Europas finden sich derweil auch drei Bundesliga-Stürmer wieder: Neben Guirassy präsentieren sich in den ersten Wochen der neuen Saison auch Bayerns Königstransfer Harry Kane und Jonas Wind vom VfL Wolfsburg äußerst treffsicher.