Villarreal trennt sich von Calleja

Javier Calleja ist nicht länger Trainer des FC Villarreal. Das teilt der spanische Erstligist am Montagabend offiziell mit. Calleja trat seine zweite Amtszeit beim spanischen Erstligisten Ende Januar 2019 an. In dieser Saison führte der 42-Jährige Villarreal auf Rang fünf.

Grund für die vorzeitige Trennung ist womöglich Unai Emery (48), aktuell vereinslos und laut spanischen Medien der Top-Kandidat für den Trainerposten beim gelben U-Boot.