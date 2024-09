Barça: Olmo fällt wochenlang aus

Der FC Barcelona muss vorerst auf Neuzugang Dani Olmo verzichten. Wie die Katalanen offiziell bestätigen, hat sich der Spielgestalter in der Liga-Partie gegen den FC Girona (4:1) am hinteren Oberschenkelmuskel verletzt und wird „zwischen vier und fünf Wochen“ nicht zur Verfügung stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit verpasst Olmo auch das erste Champions League-Spiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen die AS Monaco. In seinen ersten drei Einsätzen in La Liga konnte Olmo für die Katalanen schon drei Tore erzielen.