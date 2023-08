FC Bayern: Spektakuläre Kepa-Wende

Kepa Arrizabalaga steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Nach ‚Sky‘-Informationen soll der 28-jährige Torhüter dort den verletzten Thibaut Courtois (31) ersetzen. Am Donnerstag gaben die Madrilenen bekannt, dass ihr Schlussmann aufgrund eines Kreuzbandrisses lange Zeit fehlen wird. Genau wie bei den Bayern zunächst geplant, soll es sich laut Fabrizio Romano auch bei den Königlichen zunächst um eine Leihe von Kepa handeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch heute morgen berichtete der Bezahlsender von einer möglichen Einigung zwischen Kepa und dem FC Bayern. Auch dort hätte der Spanier lediglich den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer (37) ersetzt. In Madrid ist die erwartete Ausfallzeit des Keepers und somit die Möglichkeit für Kepa, sich länger im Tor zu beweisen, jedoch höher. Entsprechend fällt die Entscheidung nun wohl pro Real.

Lese-Tipp

Supercup: Kane im Bayern-Kader

An der Säbener Straße sei man über die Entscheidung des Spaniers bereits informiert, daher geht die Torwartsuche in eine neue Runde. Nach dem Abgang von Yann Sommer (34) zu Inter Mailand und einer erneuten Operation bei Neuer steht aktuell nur Sven Ulreich (35) als erfahrener Rückhalt zu Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangen Wochen und Monaten war bereits eine Vielzahl an Torhütern bei den Bayern im Gespräch. Aktuell befinden sich nach der Kepa-Absage noch Gerónimo Rulli (31/Ajax Amsterdam) und Bono (32/FC Sevilla) in der engeren Auswahl für die vakante Position.