Durchbruch: Bornauw vor Wolfsburg-Wechsel

Dem VfL Wolfsburg ist im Poker um Sebastiaan Bornauw (22) offenbar der Durchbruch gelungen. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, ist der Transfer quasi in trockenen Tüchern. Die Einigung mit dem 1. FC Köln, an den Bornauw noch bis 2024 gebunden ist, sei am gestrigen Donnerstag erfolgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolfsburg zahlt demnach eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro an Köln, weitere zwei Millionen können an Bonuszahlungen folgen. Der FC hatte Bornauw vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtet. Seitdem bestritt der belgische Innenverteidiger 57 Spiele für den FC.

Nun, da der Weg frei ist für den Wolfsburger Wunsch-Innenverteidiger, könnte auch Bewegung in die Personalie Maxence Lacroix (21) kommen. Der VfL wollte dem Franzosen bislang keine Freigabe erteilen, forderte 30 Millionen Euro Ablöse. RB Leipzig gab bereits vergeblich zwei Angebote ab.