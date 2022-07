Bayern-Juwel: Wanner will Leihe

Zu Jahresbeginn wurde Paul Wanner im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern. Es folgten noch drei weitere Einwechslungen – und die hart umkämpfte Vertragsverlängerung bis 2027.

Die Bayern zeigten Wanner damals einen Plan bei den Profis auf, weshalb das Offensivjuwel unter anderem Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen absagte. Aber: Seither bekam der spielstarke Linksfuß keine weiteren Einsätze mehr, anders als besprochen.

Nagelsmann schlackert nicht mit den Ohren

„Mir ist das auch alles etwas zu unruhig gewesen in den letzten Wochen im Hintergrund dieses Spielers. Das ist nicht ganz so mein Fall“, gab sich Julian Nagelsmann zu Wanner im Mai etwas kryptisch, ehe er kritisierte: „Die U19-Spiele, die er gemacht hat, waren jetzt nicht immer so, dass ich auf der Tribüne saß und gesagt hab: ‚Da schlackere ich mit beiden Ohren.‘“

Nagelsmann weiter: „Am Ende ist es schon meine Erwartungshaltung als Trainer, dass du natürlich dann, wenn du bei den Profis trainierst, schon einer der Besten sein sollst auf dem Feld.“ War Wanner offenbar nicht, sodass er im Saisonendspurt auch gar nicht mehr im Profikader auftauchte.

Stärker zurückkehren

Zur Einordnung: Wanner ist selbst bei der U19 noch der Jüngste, Leistungsschwankungen sind mit zarten 16 Jahren natürlich völlig normal. Aber der U17-Nationalspieler hat hohe selbstgesteckte Ziele, darunter möglichst schnell viele Einsätze in der Bundesliga.

Zu diesem Zweck strebt er nun offenbar eine Leihe an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wünscht sich Wanner „mehr Spielzeit, will sich bei einem anderen Klub als Stammspieler weiterentwickeln und sich so für die großen Bayern empfehlen“. Ob er aber einen Bundesligisten findet, der einem 16-Jährigen viele Einsätze garantiert, sei einmal dahingestellt.