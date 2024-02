BVB doch länger ohne Sancho?

Borussia Dortmund muss womöglich auch bei der anstehenden Bundesligapartie gegen den SC Freiburg am morgigen Freitag (20:30 Uhr) auf Winterneuzugang Jadon Sancho verzichten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge konnte der Flügelflitzer in der aktuellen Woche nur eingeschränkt am Mannschaftstraining teilnehmen. Bereits beim zurückliegenden 0:0-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim war Sancho aufgrund muskulärer Probleme nicht mit von der Partie.

Beim BVB will man eigentlich kein Risiko mit Blick auf einen längerfristigen Ausfall eingehen. Seit August hatte der Engländer für Manchester United nicht mehr auf dem Platz gestanden, ehe er nach seiner Dortmund-Rückkehr drei Einsätze in Folge verbuchte. Dennoch sind die Verantwortlichen laut ‚Bild‘ noch „optimistisch“, dass der 23-Jährige beim morgigen Heimspiel mitwirken kann.