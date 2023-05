Premier League-Duo heiß auf Faivre

Romain Faivre weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie FT erfahren hat, zeigen sowohl der FC Fulham als auch der AFC Bournemouth Interesse an dem 24-jährigen Offensivspieler. Der Franzose selbst ist offen für einen Wechsel und hört sich die Angebote an. Bournemouth würde Faivre gerne verpflichten und anschließend für eine weitere Spielzeit an den FC Lorient verleihen.

Dort läuft der Linksfuß derzeit auf Leihbasis auf. Nach der aktuellen Spielzeit steht ohnehin erst einmal eine Rückkehr zu Olympique Lyon an. Dort besitzt der ehemalige U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Mitte Mai wurde Faivre auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

