115 Millionen: Gerüchte um Guimarães-Wechsel

Paris St. Germain zeigt übereinstimmenden Medienberichten zufolge konkretes Interesse an Bruno Guimarães (26). Laut ‚TNT Sports‘ aus Brasilien hat PSG sogar schon eine Anfrage bei Newcastle United eingereicht. Ziel des französischen Nobelklubs sei eine Verpflichtung in diesem Transferfenster.

Und auch bei Newcastle ist man angeblich nicht gänzlich abgeneigt, mit Blick auf das Financial Fairplay Kasse zu machen. Guimarães, der erst im Oktober bis 2028 verlängert hat, besitzt eine Ausstiegsklausel über 115 Millionen Euro. PSG will diese in drei Raten zahlen, berichtet ‚TNT Sports‘.

Angeblich hängt ein Deal fast nur noch vom grünen Licht des brasilianischen Nationalspielers selbst ab. Der Sechser, vor zwei Jahren für bis zu 50 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen, hat bei Newcastle nur ein Saisonspiel aufgrund einer Sperre verpasst.

Sportlich könnte es aber besser laufen, derzeit stehen die Magpies in der Premier League auf Platz neun, in der Champions League-Gruppe wurde man Tabellenletzter. PSG wiederum ist noch in der Königsklasse vertreten, in der Ligue 1 thronen die Franzosen an der Spitze.