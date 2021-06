Aufstellungsrevolution beim Weltmeister?

Frankreich

Da Didier Deschamps auf Lucas Digne verzichten muss und für den angeschlagenen Lucas Hernández nur ein Platz auf der Bank bleibt, stellt der Trainer der Franzosen seine Grundordnung um. Französische Medien rechnen mit einem 3-4-1-2-System. Adrien Rabiot muss dabei auf der ungewohnten linken Schiene ran, Benjamin Pavard zudem in offensiverer Rolle als gewohnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schweiz

Auch die Schweizer spielen mit Dreierkette. Mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Steven Zuber und Breel Embolo sind fünf Bundesliga-Spieler in der Startelf zu erwarten. Auch Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic waren einst in Deutschlands höchster Spielklasse am Ball.