Köln: Entwarnung bei Thielmann

Der 1. FC Köln kann bei Jan Thielmann aufatmen. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat der Außenspieler keine strukturellen Verletzungen vom 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffebheim am vergangenen Freitag davongetragen. Nun wird von Tag zu Tag geschaut, wann Thielmann wieder ins Training einsteigen kann.

Der 23-Jährige wurde von den Kraichgauern mehrfach hart angegangen und musste zur Pause in der Kabine bleiben. Mit einem längeren Ausfall müssen die Domstädter glücklicherweise aber nicht rechnen.