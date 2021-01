Kempe bleibt in Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 bringt eine wichtige Personalie unter Dach und Fach. Wie der Zweitligist verkündet, wurde das auslaufende Arbeitspapier mit Vizekapitän Tobias Kempe bis 2023 verlängert. Mit acht Treffern sowie sieben Assists ist der 31-jährige Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit einer der wichtigsten Akteure der Lilien.

„Die Verlängerung von Tobias ist ein wichtiger Baustein in unseren Planungen. Seinen sportlichen Wert verdeutlichen allein schon die Zahlen, die er in dieser Runde und den vergangenen Spielzeiten aufgelegt hat. Darüber hinaus ist Tobi mit seinem Charakter und seiner Erfahrung ein absoluter Führungsspieler. Wir freuen uns sehr, dass wir nach unserem Kapitän nun auch seinen Stellvertreter weiterhin an uns binden konnten“, freut sich Sportchef Carsten Wehlmann.