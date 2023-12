Trotz Verletzung: Marokko-Coach erläutert Mazraoui-Nominierung

Marokkos Nationaltrainer hat sich auf einer Pressekonferenz zu der überraschenden Nominierung von Noussair Mazraoui vom FC Bayern geäußert. Obwohl der Außenverteidiger seit dem 12. Dezember wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade ausfällt, hofft Walid Regragui auf eine schnelle Genesung des 26-Jährigen: „Die Ärzte gingen von sechs Wochen aus, jetzt sagen sie zwischen drei und vier Wochen. Er wird mit uns reisen und wir werden ihn darauf vorbereiten, dass er hoffentlich im zweiten Spiel, im dritten Spiel oder in der Runde der letzten 16 dabei sein wird. Er ist ein wichtiger Spieler für uns.“

Der in der Elfenbeinküste ausgetragene Afrika-Cup startet in rund zwei Wochen am 13. Januar und mündet im Finale am 11. Februar. Die von Regragui angesprochenen Achtelfinalpartien sind ab dem 27. Januar angesetzt – für Mazraoui womöglich genug Zeit, um rechtzeitig fit zu werden. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bei der die Atlas-Löwen als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale einzogen, zählte Mazraoui zum Stammpersonal.